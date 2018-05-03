18:59 03 мая 2018 0

Телеведущая Собчак напомнила Рыбакову о поездке в Заандам Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Телеведущая Ксения Собчак напомнила зампреду партии «Яблоко» Николаю Рыбакову о его поездке в Амстердам и попросила после этого не упрекать ее в гламуре. Она сообщила, что в Нидерландах политик посетил «Домик Петра».

«Николай Рыбаков, зампред „Яблока“, путешествовал по Амстердаму и был в „домике Петра“ в Заандаме. Я только за, но не надо меня гламуром тогда упрекать», — написала Собчак на своей странице в Twitter. На прикрепленной фотографии листа из книги отзывов Рыбаков написал: «Надеюсь, что Домик Петра всегда будет напоминать правителям России, что у нас должны быть нормальные отношения с Европой. Спасибо за память и прекрасную экскурсию».

Ранее зампред «Яблока» утверждал, что Собчак не может претендовать на электорат партии Явлинского, напоминает «Независимая газета». «Претендовать она может на какой угодно электорат, а получить только гламурный», — заявил политик после информации о выдвижении телеведущей в кандидаты на президентское кресло на мартовских выборах 2018 года.