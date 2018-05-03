20:23 03 мая 2018 0

Очищать мусорные контейнеры в Кургане можно не раньше семи утра Фото: Илья Московец © URA.RU

Жители центральной части Кургана уже несколько месяцев не могут выспаться из-за гремящих во дворах мусоровозов. На проблему, которая появилась в начале года, «URA.RU» жалуются читатели.

«На всю округу рев и грохот КамАза, окна не открыть. В рабочие дни приезжают в четыре утра!», — сетуют курганцы, проживающие в районе «Детского мира». В управляющей компании при этом заявляют, что не имеют отношения к ситуации — машины организации выходят на смену уже около полудня. Как предполагают горожане, в шуме виновата компания, у которой заключен контракт с медицинским центром «Здоровье», расположенном поблизости. В медцентре агентству не смогли дать оперативные комментарии и предложили перезвонить в часы, когда ответственные сотрудники появятся на месте.

Автомобили неизвестной компании выходят на смену спозаранку Фото предоставлено читателями

Ранее в беседе с «URA.RU» директор ООО «Сток» Игорь Путин, знакомый с ситуацией, назвал нарушителем спокойствия перевозчика мусора из Екатеринбурга, который с января работает по договору подряда с УК «Новая Волна. Курган». В самой компании тогда заявили, что не знают, кому принадлежат шумные мусоровозы. В офисе перевозчика — ООО «Чистый город» — на звонки корреспондента агентства вновь не ответили.

Как пояснили «URA.RU» в администрации Кургана, нарушать тишину и покой граждан, согласно законодательству, запрещено с 23:00 до 7:00. Для юридических лиц в этом случае предусмотрено административное наказание в виде штрафа — от шести до восьми тысяч рублей. «Горожане могут обратиться в полицию. Как правило, такие нарушения фиксируют сотрудники внутренних дел, однако доказательством могут считаться фото и видеосъемка с обязательным фиксированием даты и времени, а также показания не менее двух свидетелей», — уточнили в департаменте развития городского хозяйства.