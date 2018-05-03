21:00 03 мая 2018 0

Новую пенсионную реформу готовы представить Путину Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

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Главные новости к этому часу:

Российские элиты перед инаугурацией ждет новая волна уголовных дел. Больше всего попадет губернаторам и «старым» элитам. Эксперты рассказали «URA.RU», как федеральный центр вместе с силовиками наведет порядок в регионах.

Путин передаст Алексею Кудрину ряд ключевых полномочий Дмитрия Медведева. Стало известно, какой именно пост займет экс-министр финансов РФ. Экономисты объяснили это решение тем, что Кудрин — единственный, «с кем будут говорить на Западе».

Пенсионный возраст в России однозначно повысят. Проведением реформы займется уже новое правительство. Но затягивать с этим не будут — Дмитрий Медведев заявил, что совсем скоро начнется разработка законопроекта, суть которого, по словам одного из сотрудников аппарата правительства, уже готовы представить Путину.

В России появится новый налог. Уже известна его процентная ставка. Для тех, кому «повезет» его выплачивать, есть два варианта, как можно это сделать и не нарушить закон.

Владелец лондонского «Челси» Роман Абрамович предстал перед Швейцарским судом. Миллиардеру придется ответить по счетам 90-х годов.

Старший лейтенант полиции «прославилась» в Сети, спев блатняк за рулем шикарного BMW. Девушка с радостью подпевала Успенской про «дело, вора и уголовку». И это надо видеть.