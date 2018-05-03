{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Как перезагрузят полпредства. Депутаты меняются женами. Топу Екатеринбурга припомнят «Хромую лошадь»
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 63,49
Динамика за 2 недели
Евро 76,13
Динамика за 2 недели
Подпишись на URA.RU:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
03 мая 2018
21:18  03 мая 2018 7

На Урале пьяный мужчина убил двухлетнюю девочку. Ему грозит пожизненное

Клипарт. Детское насилие, страх, жертва, детские игрушки, боль, насилие, расчлененка, куклы, детское насилие, кукла, издевательство
Погибшая была дочкой пары, с которой задержанный распивал алкогольФото: Анна Майорова © URA.RU

В Нижнем Тагиле следователи предъявили мужчине обвинение в убийстве двухлетнего ребенка. Обвиняемому — 49-летнему мужчине, жителю города Кушва — грозит пожизненное лишение свободы.

По предварительным данным, убийство двухлетней девочки произошло вечером 29 апреля. Трагедия случилась в одной из квартир дома по улице Булата Окуджавы. Убитая была дочкой пары, с которой обвиняемый в тот вечер распивал спиртное. «Было установлено, что в момент убийства злоумышленник находился в сильном алкогольном опьянении, что могло спровоцировать его неадекватные действия, направленные на причинение смерти беззащитному ребенку. Задержан злоумышленник был в тот же день», — пояснили в пресс-службе СУ СК по Свердловской области.

Против мужчины возбудили уголовное дело по п. «в» ч.2 ст. 105 УК РФ (убийство малолетнего). В настоящее время суд избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу. Следователи назначили комплекс судебных экспертиз, допрашивают родителей убитой девочки, анализируют материалы в отношении злоумышленника и членов семьи, в которой воспитывалась погибшая. Обвиняемому грозит пожизненное заключение. Расследование находится на контроле руководства регионального Следственного управления СК России.

Иван Шестак
© Служба новостей «URA.RU»
Версия для печати {{item.comments_count}} {{ item.type=='news' ? 'Новость' : 'Статья' }} из сюжета: {{ item.story.title }}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
из сюжета
{{item.story_prev.date}}
ПРЕДЫДУЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
{{item.story_next.date}}
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров