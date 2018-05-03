В Нижнем Тагиле следователи предъявили мужчине обвинение в убийстве двухлетнего ребенка. Обвиняемому — 49-летнему мужчине, жителю города Кушва — грозит пожизненное лишение свободы.
По предварительным данным, убийство двухлетней девочки произошло вечером 29 апреля. Трагедия случилась в одной из квартир дома по улице Булата Окуджавы. Убитая была дочкой пары, с которой обвиняемый в тот вечер распивал спиртное. «Было установлено, что в момент убийства злоумышленник находился в сильном алкогольном опьянении, что могло спровоцировать его неадекватные действия, направленные на причинение смерти беззащитному ребенку. Задержан злоумышленник был в тот же день», — пояснили в пресс-службе СУ СК по Свердловской области.
Против мужчины возбудили уголовное дело по п. «в» ч.2 ст. 105 УК РФ (убийство малолетнего). В настоящее время суд избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу. Следователи назначили комплекс судебных экспертиз, допрашивают родителей убитой девочки, анализируют материалы в отношении злоумышленника и членов семьи, в которой воспитывалась погибшая. Обвиняемому грозит пожизненное заключение. Расследование находится на контроле руководства регионального Следственного управления СК России.