21:48 03 мая 2018 1

Нижегородцам предложили доплатить за отопление до 12 тысяч рублей ФОТО: «Ходынинские Дворики. Опросы», «ВКонтакте»

Порядка 300 жителей двух районов Нижнего Новгорода организовали стихийную акцию протеста после того, как получили квитанции об оплате услуг ЖКХ, в которых были указаны непомерно высокие суммы. Протестующие — жители Автозаводского и Ленинского районов — перекрыли дорогу фурой с прицепом возле офиса компании «Волгаэнергосбыт», куда они передали жалобу.

По словам нижегородцев, после перерасчета стоимости коммунальных услуг оказалось, что им нужно доплатить за отопление до 12 тысяч рублей. «Мы считаем, что суммы, указанные в квитанциях, — это обычный грабеж. Нам не дали внятных объяснений, а лишь предложили оплатить эти деньги в рассрочку под маленький процент. Разве это законно? В моей квартире всю зиму было прохладно, но почему-то я должен заплатить на шесть тысяч больше», — цитирует «Прогород-НН» местного жителя Владимира Соколова. В квитанциях указано, что перерасчет сделан «в рамках закона».

В ходе акции протеста на место событий прибыли полицейские, которые сообщили, что действия собравшихся идут вразрез с законом. После коллективного подписания жалобы люди разошлись, запланировав следующую акцию на 7 мая.