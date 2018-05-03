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03 мая 2018
22:46  03 мая 2018 0

Легендарную «Ниву» начали продавать в Африке

Цена на машину сделала ее наиболее доступным внедорожником на рынкеФото: Википедия

Автомобили Lada 4×4, известные также как ВАЗ-2121 «Нива», начали продавать в Северной Африке. Новый автосалон Lada открылся в столице Тунисской республики — городе Тунис, сообщает крупнейший производитель легковых авто в России «АвтоВАЗ».

Продажи начала компания Artes, которая является партнером альянса Renault-Nissan-Mitsubishi, пишет RNS. «АвтоВАЗ» будет поставлять автомомобили Lada 4×4 Urban в трехдверном кузове и максимальной комплектации, оснащенной кондиционером. «Нива» стала наиболее доступным внедорожником на рынке Туниса из-за цены: машина стоит около 16 тыс долларов. В России данная версия Lada 4×4 продается за 557 тыс рублей (около 8,8 тыс долларов).

Год назад «АвтоВАЗ» приступил к разработке праворульных автомобилей, чтобы увеличить экспорт до 20% в течение ближайших пяти лет. Также «URA.RU» сообщало, что в 2017 году за один месяц автопроизводитель продал 28,6 тыс машин Lada, что на 22,9% больше, чем за аналогичный период 2016 года. Самыми популярными моделями стали Lada Granta и Vesta.

Ксения Томашова
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