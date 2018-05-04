Суд вынес приговор строителям космодрома «Восточный» за растрату сотен миллионов

05:21 04 мая 2018 0

Предприниматели причинили бюджету ущерб на 250 миллионов рублей Фото: Роскосмос

В четверг, 3 мая, суд вынес приговор трем фигурантам громкого уголовного дела о растрате бюджета при строительстве космодрома «Восточный». Все получили реальные сроки лишения свободы, сообщили в пресс-службе СКР.

Как выяснилось, с августа 2012 года по октябрь 2013-го начальник ФГУП «„Спецстройсервис“ при Спецстрое России» Андрей Ярцев, генеральный директор ООО «Стройконструкция С» Анатолий Рязанов, глава компании «Стройконструкция» Николай Шкадин, его заместитель Игорь Новиков и сотрудник ФСО России Владимир Денискин растратили больше 250 млн рублей путём закупки по искусственно завышенным ценам металлоконструкций для строительства космодрома.

За это Денискин как организатор преступления получил семь с половиной лет колонии общего режима, Ярцев — семь, Шкадин — шесть с половиной. Что касается Рязанова и Новикова, они уже отбывают наказание.

В конце февраля, как сообщало «URA.RU», Дальневосточный окружной военный суд так же приговорил фигурантов дела о хищении 5 млрд рублей при строительстве космодрома к длительному заключению. Экс-глава «Дальспецстроя» Юрий Хризман получил 12 лет лишения свободы.