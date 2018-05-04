06:18 04 мая 2018 0

Дизайнер жестко раскритиковал интерьер в квартире Леонида Парфенова Фото: Анна Майорова © URA.RU

Известный своими резкими высказываниям дизайнер Артемий Лебедев весьма в грубой форме раскритиковал журналиста Леонида Парфенова за отсутствие вкуса и соответствующий интерьер его квартиры, где он снимает выпуски для YouTube-канала. Своим мнение дизайнер поделился в Facebook.

«Хотелось бы обсудить одну очень важную проблему, которую все замалчивают. Это проблема вкуса. Дело в том, что даже у самых прогрессивных, умных, талантливых людей есть одна большая — у них <…> нет вкуса. Вроде, должен быть, но его нет напрочь», — написал Лебедев после просмотра очередного выпуска на канале «Парфенон».

Больше всего дизайнеру не понравились полки на стене, шторы и растение Фото: кадр из выпуска на канале Леонида Парфенова

Леонид Парфенов записывает видео на кухне. Внешний вид этой части квартиры Лебедев назвал «максимально безвкусным интерьером». В частности, ему не понравился «ужасный цвет стен», «омерзительная ткань на окне», «нелепейший ретро-телефон», стол и стоящий на полу цветок. который он назвал «мечтой советской консьержки».

Больше всего дизайнера возмутили стеклянные полки на стене, которые он окрестил самыми некрасивыми в мире. В завершении Лебедев сравнил квартиру журналиста с домом учителя химии из Махачкалы, отметив, что у его нотариуса интерьер оформлен в сотню раз более изящно, «чем это недоразумение».