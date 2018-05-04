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04 мая 2018
03 мая 2018
08:15  04 мая 2018 2

Российский космонавт отправится к Луне на американском корабле

Через четыре года начнется строительство окололунной станцииФото: скриншот видео

В 2024 году к Луне может отправиться первый космонавт из России, который будет участвовать в монтаже российской шлюзовой камеры на международной окололунной станции Lunar Orbital Platform — Gateway. Он будет состоять в составе экипажа американского космического корабля Orion.

Строительство станции должно начаться в 2022 году, сообщает РИА «Новости». По договоренности с США, Россия планирует изготовить на ней шлюзовую камеру для выходов экипажей в открытый космос. «В рамках переговоров сделаны наброски будущих пилотируемых миссий на окололунную станцию. В том числе, обсуждается возможность полета одного российского космонавта в составе экипажа корабля Orion, который отбуксирует российскую шлюзовую камеру к Луне», — рассказал источник в ракетно-космической отрасли.

Первые полеты космонавтов на окололунную станцию будут осуществляться на американских космических кораблях Orion, запускаемых сверхтяжелыми ракетами SLS. Летать туда на отечественной технике российские специалисты смогут после создания лунной версии корабля «Федерация».

Переговоры о создании окололунной станции начались в 2013 году. Предполагается, что в 2022 году к Луне направят американский двигательно-энергетический модуль, а через год к нему также присоединится американский жилой модуль. Уже после этого там планируется установить российский шлюзовой модуль для проведения экспериментов и монтажа оборудования на поверхности станции.

Дарья Корчак
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