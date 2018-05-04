В Нефтеюганске сотрудникам Госавтоинспекции пришлось участвовать в настоящей погоне за неуправляемой «Газелью», водитель которой был пьян. Нарушитель безуспешно пытался скрыться от них.
«Минут 30 назад гаишники (4-5 экипажей) серую „Газель“ гоняли по городу. В натуре как в кино! Здорово так гоняли! В итоге-таки поймали!», — сообщили очевидцы в паблике «Это Юганск, детка! Нефтеюганск» в соцсети «ВКонтакте», разместив соответствующее видео. На кадры попал момент, когда сотрудники ГАИ уже смогли «зажать» машину нарушителя и таким образом остановить его. Затем они заставили водителя выйти из автомобиля.
Видео в соцсети прокомментировала старший специалист группы по связям со СМИ ОМВД России по Нефтеюганску Юлия Огрызкова: «Добрый вечер! Задержали! Водитель в состоянии алкогольного опьянения». «Сволочь, мог бы и детей сбить!», «Говорят, 15 машин протаранил», «Кто знает, из какого космического металла делают „Газели“, напишите. Уж очень неплохо выглядит после 15 кеглей», «Прямо GTA какое-то!», — непростая операция сотрудников Госавтоинспекции явно впечатлила югорчан.