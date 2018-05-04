{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Как перезагрузят полпредства. Депутаты меняются женами. Топу Екатеринбурга припомнят «Хромую лошадь»
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 63,49
Динамика за 2 недели
Евро 76,13
Динамика за 2 недели
Подпишись на URA.RU:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
04 мая 2018
03 мая 2018
02 мая 2018
01 мая 2018
30 апреля 2018
29 апреля 2018
28 апреля 2018
08:48  04 мая 2018 1

Югорские гаишники устроили погоню за пьяным водителем. «В натуре как в кино!» ВИДЕО

Вручение свердловским полицейским ключей от новых автомобилей. Екатеринбург , машина дпс, автомобиль, полиция, правоохранительные органы, гибдд, дпс
Сотрудникам ГАИ удалось задержать пьяного нарушителяФото: Анна Майорова © URA.RU

В Нефтеюганске сотрудникам Госавтоинспекции пришлось участвовать в настоящей погоне за неуправляемой «Газелью», водитель которой был пьян. Нарушитель безуспешно пытался скрыться от них.

«Минут 30 назад гаишники (4-5 экипажей) серую „Газель“ гоняли по городу. В натуре как в кино! Здорово так гоняли! В итоге-таки поймали!», — сообщили очевидцы в паблике «Это Юганск, детка! Нефтеюганск» в соцсети «ВКонтакте», разместив соответствующее видео. На кадры попал момент, когда сотрудники ГАИ уже смогли «зажать» машину нарушителя и таким образом остановить его. Затем они заставили водителя выйти из автомобиля.

Видео в соцсети прокомментировала старший специалист группы по связям со СМИ ОМВД России по Нефтеюганску Юлия Огрызкова: «Добрый вечер! Задержали! Водитель в состоянии алкогольного опьянения». «Сволочь, мог бы и детей сбить!», «Говорят, 15 машин протаранил», «Кто знает, из какого космического металла делают „Газели“, напишите. Уж очень неплохо выглядит после 15 кеглей», «Прямо GTA какое-то!», — непростая операция сотрудников Госавтоинспекции явно впечатлила югорчан.

Дарья Корчак
© Служба новостей «URA.RU»
Версия для печати {{item.comments_count}} {{ item.type=='news' ? 'Новость' : 'Статья' }} из сюжета: {{ item.story.title }}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
из сюжета
{{item.story_prev.date}}
ПРЕДЫДУЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
{{item.story_next.date}}
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров