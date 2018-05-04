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04 мая 2018
03 мая 2018
09:02  04 мая 2018 0

В Twitter попросили своих пользователей поменять пароли

Клипарт. Социальные сети. Екатеринбург, смартфон, интернет, твиттер, гаджет, twitter, приложение, социальная сеть
Twitter связал свою просьбу с предосторожностью пользователейФото: Анна Майорова © URA.RU

Руководство Twitter попросило пользователей этой социальной сети поменять пароли. Причиной стало обнаружение ошибки в системе хранения данных.

Как уверяют в Twitter, специалисты компании обнаружили упомянутую ошибку раньше хакеров, сообщает ФБА «Экономика сегодня». «Неполадка» уже устранена.

При этом представители соцсети объяснили, что доступ к своим паролям имеют только пользователи, добавляет «Федеральное агентство новостей». «В целях предосторожности мы просим вас рассмотреть возможность изменения пароля на всех сервисах, где вы использовали этот пароль», — цитирует издание заявление Twitter.

Виктор Жуков
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