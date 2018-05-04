На Ямале повторно уволили полицейского психолога, который убедил продать джип из вещдоков

Прокуратура ЯНАО повторно добилась увольнения восстановленного на службе судом психолога ОМВД Ноябрьска. Специалист отделения морально-психологического обеспечения отдела по работе с личным составом городского отдела МВД ранее склонил начальника отдела дознания вывести из состава вещдоков внедорожник Volkswagen Touareg.
Джип при этом не вернули прежнему хозяину, а продали третьим лицам. Настоящему владельцу был причинен ущерб в 700 тысяч рублей. В результате служебной проверки психолог был уволен со службы за совершение проступка, порочащего честь сотрудника полиции. Это произошло в начале 2017 года. Но к середине апреля прошлого года психолог сумел восстановиться на работе по решению суда округа.
Чтобы опротестовать решение окружного суда прокуратуре ЯНАО пришлось подавать кассацию в Верховный суд РФ, который отменил решение нижестоящей инстанции. В результате апелляции окружной суд отменил свое решение и сотрудник ОМВД по Ноябрьску был повторно уволен.