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09:23  04 мая 2018 0

На Ямале повторно уволили полицейского психолога, который убедил продать джип из вещдоков

Прокуратура ЯНАО оспорила восстановление на службе психологаФото: Вячеслав Егоров

Прокуратура ЯНАО повторно добилась увольнения восстановленного на службе судом психолога ОМВД Ноябрьска. Специалист отделения морально-психологического обеспечения отдела по работе с личным составом городского отдела МВД ранее склонил начальника отдела дознания вывести из состава вещдоков внедорожник Volkswagen Touareg.

Джип при этом не вернули прежнему хозяину, а продали третьим лицам. Настоящему владельцу был причинен ущерб в 700 тысяч рублей. В результате служебной проверки психолог был уволен со службы за совершение проступка, порочащего честь сотрудника полиции. Это произошло в начале 2017 года. Но к середине апреля прошлого года психолог сумел восстановиться на работе по решению суда округа.

Чтобы опротестовать решение окружного суда прокуратуре ЯНАО пришлось подавать кассацию в Верховный суд РФ, который отменил решение нижестоящей инстанции. В результате апелляции окружной суд отменил свое решение и сотрудник ОМВД по Ноябрьску был повторно уволен.

Сергей Мороз
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