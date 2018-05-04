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04 мая 2018
03 мая 2018
09:37  04 мая 2018 0

Бизнесмену грозит уголовное дело из-за китайского «шпионского оборудования» для сотрудников

Следователь посчитал, что бизнесмен неспроста купил китайские GPS-трекерыФото: скриншот видео
новость из сюжета:
Курганского фермера судят за приобретение шпионского устройства
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Против основателя сервиса доставки еды «ВкусLab» Артема Лаптева могут возбудить уголовное дело из-за того, что он приобрел китайские GPS-трекеры для своих курьеров. Столичные следователи заподозрили бизнесмена в незаконном приобретении специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации (ст. 138.1 УК РФ).

Лаптев планировал создать приложение, которое бы позволяло клиентам его компании отслеживать местонахождение курьера — таким образом они могли бы понимать примерное время доставки еды, пишет «Коммерсант». Сертифицированные трекеры стоят в разы дороже, чем произведенные в Китае, и именно поэтому предприниматель сделал выбор в пользу более экономного варианта. «Когда вам нужно много устройств и вы опасаетесь, что курьер может его потерять, возникает желание экономить», — поясняет Лаптев.

В июле прошлого года бизнесмен сделал заказ на AliExpress, но покупку так и не получил. Однако в апреле 2018 года ему внезапно пришла повестка из Следственного комитета. Следователь расспросил Лаптева о покупке GPS-трекеров — оказалось, что он усмотрел в действиях бизнесмена признаки преступления, предусмотренного статьей 138.1. Заказ Лаптева был задержан на таможне, в трекерах специалисты обнаружили встроенные микрофоны. Сам предприниматель свою вину категорически не признает, говоря о том, что использовать устройства планировалось с ведома самих сотрудников и явно не в «шпионских» целях.

Ранее широкий резонанс получила история курганского фермера Евгения Васильева, которого судили за приобретение «шпионского» оборудования для слежки за теленком. Его вопрос даже рассматривал Владимир Путин, и в итоге уголовное дело против уральца закрыли. В то же время жительницу Новосибирской области в прошлом году судили за покупку диктофона-флешки, сообщала «Национальная служба новостей». Сейчас же законодательство в этой сфере собираются корректировать, чтобы избежать таких же нелепых историй, как с курганским фермером, и «излишнего уголовного преследования, когда устройство приобретается гражданами для своих бытовых нужд», заявили в Генпрокуратуре РФ.

Дарья Корчак
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