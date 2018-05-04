{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Как перезагрузят полпредства. Депутаты меняются женами. Топу Екатеринбурга припомнят «Хромую лошадь»
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 63,49
Динамика за 2 недели
Евро 76,13
Динамика за 2 недели
Подпишись на URA.RU:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
04 мая 2018
09:00  04 мая 2018 0

«Бунт мамаш» в России, где произвели «Новичок», получить права станет легче. Главное за ночь — в подборке «URA.RU»

Медиафорум ОНФ. Калининград, телефон, соцсети, мобильник, гаджет, девушки, зависимость, триколор, подруги, трехцветная лента, репост, виральность
Самые популярные мессенджеры в России оказались под угрозой блокировкиФото: Владимир Андреев © URA.RU

Каждый день мы отбираем для вас только самые интересные новости. Подпишитесь на нашу рассылку, чтобы быть в курсе всех событий. У нас также есть телеграм-канал, где мы оперативно публикуем самое интересное каждый день.

Сегодня пятница, 4 мая, и суперкороткая рабочая неделя почти подошла к концу!

А вот и главные новости к этому часу:

Война Роскомнадзора с Telegram ставит под удар другие мессенджеры, Viber и WhatsApp. Эти приложения в стране пользуются бешеной популярностью, поэтому последствия от их блокировки будут гораздо серьезнее. Эксперты уверены, если ФСБ и РКН возьмутся за мессенджеры, в России начнется «бунт мамаш».

Президент Чехии Милош Земан признался в производстве «Новичка». По его словам, этот факт стал для него сюрпризом. А ведь чешский лидер просто хотел проверить слова МИД России.

Запрет на импортные лекарства, который готовит РФ в ответ на санкции США, ударит по тяжелобольным россиянам. Такой вывод, как ни странно, сделали в Госдуме. И хотя депутаты понимают, что россияне будут жить хуже, контрсанкции они поддержали.

Прошлым утром в Сирии разбился российский истребитель. Очевидцы и источники в Минобороны рассказали, что происходило в последние минуты жизни экипажа и была ли возможность у военных спастись.

В России станет проще и быстрее получить права. Правительство готовит новый проект, по которому получить водительское удостоверение и зарегистрировать авто можно будет в любом отделении МФЦ. В МВД назвали регионы, которые опробуют нововведение первыми.

В Орле местный предприниматель установил в парке батут, постелив под него плакаты с фотографиями ветеранов Великой Отечественной войны. После того, как возмущенные горожане рассказали об инциденте в соцсетях, администрация попыталась все исправить, но им уже заинтересовался Следственный Комитет.

Наталья Полетавкина
© Служба новостей «URA.RU»
Версия для печати {{item.comments_count}} {{ item.type=='news' ? 'Новость' : 'Статья' }} из сюжета: {{ item.story.title }}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
из сюжета
{{item.story_prev.date}}
ПРЕДЫДУЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
{{item.story_next.date}}
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров