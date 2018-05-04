09:00 04 мая 2018 0

Самые популярные мессенджеры в России оказались под угрозой блокировки Фото: Владимир Андреев © URA.RU

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Сегодня пятница, 4 мая, и суперкороткая рабочая неделя почти подошла к концу!

А вот и главные новости к этому часу:

Война Роскомнадзора с Telegram ставит под удар другие мессенджеры, Viber и WhatsApp. Эти приложения в стране пользуются бешеной популярностью, поэтому последствия от их блокировки будут гораздо серьезнее. Эксперты уверены, если ФСБ и РКН возьмутся за мессенджеры, в России начнется «бунт мамаш».

Президент Чехии Милош Земан признался в производстве «Новичка». По его словам, этот факт стал для него сюрпризом. А ведь чешский лидер просто хотел проверить слова МИД России.

Запрет на импортные лекарства, который готовит РФ в ответ на санкции США, ударит по тяжелобольным россиянам. Такой вывод, как ни странно, сделали в Госдуме. И хотя депутаты понимают, что россияне будут жить хуже, контрсанкции они поддержали.

Прошлым утром в Сирии разбился российский истребитель. Очевидцы и источники в Минобороны рассказали, что происходило в последние минуты жизни экипажа и была ли возможность у военных спастись.

В России станет проще и быстрее получить права. Правительство готовит новый проект, по которому получить водительское удостоверение и зарегистрировать авто можно будет в любом отделении МФЦ. В МВД назвали регионы, которые опробуют нововведение первыми.

В Орле местный предприниматель установил в парке батут, постелив под него плакаты с фотографиями ветеранов Великой Отечественной войны. После того, как возмущенные горожане рассказали об инциденте в соцсетях, администрация попыталась все исправить, но им уже заинтересовался Следственный Комитет.