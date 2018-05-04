Российские банки осложнили жизнь клиентам неофициальными «черными списками»

10:05 04 мая 2018 1

Российские банки нашли способ блокировки операций клиентов в обход «черных списков» Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В России начал действовать механизм двухуровневой реабилитации банковских клиентов, получивших отказ в обслуживании в том или ином финансовом учреждении. «Инновация» сразу обернулась сложностями.

Дело в том, что клиенты-отказники стали активно обращаться в банки с запросами об исключении их из «черных списков». Цель таких запросов — дойти до межведомственной комиссии при ЦБ, сообщает «Коммерсант». Но, по информации издания, поскольку банкам не выгодно участвовать в связанных с этим хлопотах, был придуман выход — коммерческие учреждения стали отказывать «подозрительным» клиентам, не доводя их до официального включения в «черный список» через Росфинмониторинг.

«По сути, это своего рода „недоотказы“, которые нигде не фиксируются, поскольку большинство клиентов-физлиц не настаивают на документальном закреплении», — уточняет газета. К тому же, любой банк имеет законное право не объяснять клиенту, в чем его ошибка и как ее исправить. Таким образом, организация просто расстается с человеком, не утруждая себя «лишней» работой.

Как отмечает издание, проблема также состоит в том, что «кредитные организации не информируют клиента, был ли отказ официальным, то есть привел к включению в черный список, или нет». В итоге, гражданин вынужден опытным путем выяснять, находится ли он в перечне неблагонадежных клиентов или нет.

«Но если клиент все-таки попал в список и убедился в этом, обойдя несколько банков, ему придется проходить столько же процедур реабилитации», — добавляет «Коммерсант». При этом издание подчеркивает, что, судя по всему, ни ЦБ, ни Росфинмониторинг заниматься решением проблемы не намерены.