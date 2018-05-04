{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Как перезагрузят полпредства. Депутаты меняются женами. Топу Екатеринбурга припомнят «Хромую лошадь»
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 63,49
Динамика за 2 недели
Евро 76,13
Динамика за 2 недели
Подпишись на URA.RU:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
04 мая 2018
10:19  04 мая 2018 1

Европейский историк назвала «поворотную точку» в отношении Путина к Западу

Ежегодная итоговая пресс-конференция президента РФ Владимира Путина. Москва, путин владимир
Путин не хочет, чтобы с Россией обошлись как с ЮгославиейФото: Владимир Андреев © URA.RU

Главную роль в формировании внешней политики президента РФ Владимира Путина сыграло пренебрежительное отношение Запада к России в 90-е годы. Такое заявление сделала французский историк Элен Каррер д’Анкосс в интервью швейцарскому изданию Basler Zeitung.

По словам д’Анкосс, в конце 20 века Россия находилась в хаосе. Страны Запада пользовались этим, игнорируя позицию Москвы по международным вопросам.

Элен Каррер д’Анкосс на встрече с Владимиром Путиным (1 октября 2000)
ФОТО: Kremlin.ru

«Когда страны НАТО решили бомбить Белград, они должны были созвать Совбез ООН, чего они решили не делать, и это стало поворотной точкой для Путина. Они хотели показать России, насколько им было это неважно», — отметила историк. Она добавила: «Позже он (Владимир Путин — прим.ред.) стал премьер-министром, а затем президентом. Его цель была проста: с Россией больше никогда не должны так обращаться», — цитирует д’Анкосс «Федеральное агентство новостей».

По мнению историка, Путин воспринимает Россию как великую державу, его цель — построение сильного централизованного государства, и Западу нужно искать компромиссы в общении с ним. Эксперт убеждена, что Европа делает ошибку, отказываясь от диалога с Россией в угоду США. «Путин — рациональный человек, с ним можно говорить. Санкции Западу ничего не дают, скорее напротив: мы теряем партнера, который может быть полезен в решении других вопросов», — уверена она.

Историк Элен Каррер д’Анкосс — секретарь Французской академии, иностранный член РАН по отделению историко-филологических наук, а также зарубежный почетный член Российской академии художеств. Она стала известна после прогноза распада СССР в своей книге «Расколовшаяся империя» в 1978 году.

Наталья Михалева
© Служба новостей «URA.RU»
Версия для печати {{item.comments_count}} {{ item.type=='news' ? 'Новость' : 'Статья' }} из сюжета: {{ item.story.title }}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
из сюжета
{{item.story_prev.date}}
ПРЕДЫДУЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
{{item.story_next.date}}
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров