Европейский историк назвала «поворотную точку» в отношении Путина к Западу

10:19 04 мая 2018 1

Путин не хочет, чтобы с Россией обошлись как с Югославией Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Главную роль в формировании внешней политики президента РФ Владимира Путина сыграло пренебрежительное отношение Запада к России в 90-е годы. Такое заявление сделала французский историк Элен Каррер д’Анкосс в интервью швейцарскому изданию Basler Zeitung.

По словам д’Анкосс, в конце 20 века Россия находилась в хаосе. Страны Запада пользовались этим, игнорируя позицию Москвы по международным вопросам.

Элен Каррер д’Анкосс на встрече с Владимиром Путиным (1 октября 2000) ФОТО: Kremlin.ru

«Когда страны НАТО решили бомбить Белград, они должны были созвать Совбез ООН, чего они решили не делать, и это стало поворотной точкой для Путина. Они хотели показать России, насколько им было это неважно», — отметила историк. Она добавила: «Позже он (Владимир Путин — прим.ред.) стал премьер-министром, а затем президентом. Его цель была проста: с Россией больше никогда не должны так обращаться», — цитирует д’Анкосс «Федеральное агентство новостей».

По мнению историка, Путин воспринимает Россию как великую державу, его цель — построение сильного централизованного государства, и Западу нужно искать компромиссы в общении с ним. Эксперт убеждена, что Европа делает ошибку, отказываясь от диалога с Россией в угоду США. «Путин — рациональный человек, с ним можно говорить. Санкции Западу ничего не дают, скорее напротив: мы теряем партнера, который может быть полезен в решении других вопросов», — уверена она.

Историк Элен Каррер д’Анкосс — секретарь Французской академии, иностранный член РАН по отделению историко-филологических наук, а также зарубежный почетный член Российской академии художеств. Она стала известна после прогноза распада СССР в своей книге «Расколовшаяся империя» в 1978 году.