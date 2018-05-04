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04 мая 2018
10:37  04 мая 2018 0

В США продали статую обнаженного Дональда Трампа. ФОТО

Скульптуру, изображающую президента, купили за 28 тысяч долларовФото: flickr.com

На аукционе в Лос-Анджелесе продали статую обнаженного президента США Дональда Трампа. Работа ушла с молотка за 28 тысяч долларов.

Инициатором торгов стал аукционный дом Julien’s Auctions, сообщает агентство Nation News. Купил необычную скульптуру ведущий передачи о поисках привидений Зак Бэганс — он намерен выставить приобретение в собственном музее в Лас-Вегасе. Статуя представляет американского лидера с кожей ярко-оранжевого цвета, крупным животом и непропорциональными частями тела. Бэганс считает скульптуру предметом искусства, который неизбежно вырастет в цене в будущем.

Проданная работа была установлена представителями неправительственной организации в 2016 году. Таким образом они хотели выразить свой протест против участия Трампа в президентских выборах. Остальные подобные статуи были уничтожены вандалами.

Между тем дополнительной скандальности фигуре американского президента придает и история с порноактрисой Сторми Дэниэлс. Женщина подала в суд на Трампа, сообщало «Федеральное агентство новостей». По ее словам, Трамп не подписал договор о неразглашении информации об интимной связи между ними в 2006—2007 годах, при том что она сама, ее адвокат и адвокат президента сделали это. Накануне же стало известно, что Дональд Трамп выплатил своему адвокату 130 тысяч долларов, пишет «Национальная служба новостей». Эта сумма была заплачена Дэниэлс за молчание об интимных отношениях с Трампом.

Дарья Корчак
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