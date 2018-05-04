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04 мая 2018
03 мая 2018
11:08  04 мая 2018 0

Правительство поможет уральскому заводу Вексельберга, попавшему под санкции

В Минэнерго РФ уверены, что УТЗ нужно помочь в связи с санкциямиФото: utz.ru
новость из сюжета:
Санкции против России вообще и Урала в частности
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В федеральном Министерстве энергетики считают, что Уральскому турбинному заводу, входящему в бизнес-группу «Ренова», требуется господдержка. Некоторое время назад «Ренова» попала под санкции со стороны США.

О необходимости поддержки упомянутого завода со стороны государства заявил заместитель федерального министра энергетики Андрей Черезов, передает РИА «Новости». «Чтобы он продолжал дальше развиваться, необходимо несколько моментов. Первое — это поддержка в части уже правительства РФ, какие-то преференции закупочные чтобы компании имели на нашем рынке», — цитирует агентство слова Черезова.

Ранее «URA.RU» сообщало, что группа «Ренова» попросила правительство РФ оказать ей помощь в связи с санкциями. В частности, речь идет о рефинансировании кредитов, а также запрете на импорт минералки и газировки.

Виктор Жуков
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