Экс-участница «Дома-2» и уроженка Тюмени Элина Камирен удивила фанатов необычным фото. В то же время она рассказала поклонникам о своем отношении к макияжу и естественности.
«Я не люблю делать макияж, ну вот прям… Часто хожу не накрашенная, вообще я за ухоженную кожу и чистое лицо. Люблю реснички и бальзам на губах и все… Встала, умылась, нанесла крем (масло) и вперед украшать мир», — написала Камирен в своем аккаунте в Instagram. На первом опубликованном снимке звезда «Дома-2» запечатлена с черепом в руках.
«Богиня! Обворожительно! Королева!», «Ты на самом деле красотка! Тебе на фото не больше 20», «Очень на маму свою становитесь похожи, только не переборщите с инъекциями!», — подписчики Элины Камирен с восхищением отозвались о ее внешнем виде.
Ранее известная тюменка решила заняться продажей домов на побережье Черного моря, сообщал портал «Дни.ру». «Мне много пишут с вопросами о недвижимости в Сочи, Адлере, Олимп парке, Роза Хутор. Я подумала и решила, что мы здесь с моей подругой будем заниматься недвижимостью вместе», — написала она.