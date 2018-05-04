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30 апреля 2018
13:06  04 мая 2018 0

Челябинские металлурги выбрали лучшего специалиста по технике безопасности. ФОТО

Конкурсанты «спасали» манекен под присмотром медикаФОТО: пресс-служба ММК

На Магнитогорском металлургическом комбинате (ММК) прошел региональный конкурс «Лучшее социальное партнерство в сфере охраны труда». Соревнование было посвящено Всемирному дню охраны труда.

В состязании участвовали специалисты по охране труда различных предприятий горно-металлургического комплекса Южного Урала — из Магнитогорска, Челябинска, Аши, Кыштыма, Карабаша и Бакала. Конкурсанты прошли четыре этапа — три практических и один теоретический. Вначале они оказывали первую помощь пострадавшему — «спасали» манекен под руководством профессионального врача. Затем — «одевали» работников разных специальностей в спецодежду и средства индивидуальной защиты. Третий этап состоялся в цехе ММК. На производственной площадке участникам нужно было найти специально подготовленные для конкурса нарушения. Заключительный этап включал в себя компьютерное тестирование на тему охраны труда.

«К сожалению, нам не удается предотвратить несчастные случаи на производстве, в том числе и смертельные. Поэтому найти новые формы воздействия на ситуацию очень важно. Проведение такого конкурса способствует развитию синергии», — отметил председатель первичной профсоюзной организации группы ММК Борис Семенов.

Лучшим специалистом по охране труда жюри признало Рината Раимова («ММК-Метиз»), а лучшим уполномоченным стала Светлана Сысоева (магнитогорский трест «Водоканал»). Первые командные места завоевали работники «Объединенной сервисной компании» (группа ММК) Артур Максиняев и Вадим Мажитов.

ФОТО: пресс-служба ММК

Виктор Жуков
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