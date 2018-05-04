На Магнитогорском металлургическом комбинате (ММК) прошел региональный конкурс «Лучшее социальное партнерство в сфере охраны труда». Соревнование было посвящено Всемирному дню охраны труда.
В состязании участвовали специалисты по охране труда различных предприятий горно-металлургического комплекса Южного Урала — из Магнитогорска, Челябинска, Аши, Кыштыма, Карабаша и Бакала. Конкурсанты прошли четыре этапа — три практических и один теоретический. Вначале они оказывали первую помощь пострадавшему — «спасали» манекен под руководством профессионального врача. Затем — «одевали» работников разных специальностей в спецодежду и средства индивидуальной защиты. Третий этап состоялся в цехе ММК. На производственной площадке участникам нужно было найти специально подготовленные для конкурса нарушения. Заключительный этап включал в себя компьютерное тестирование на тему охраны труда.
«К сожалению, нам не удается предотвратить несчастные случаи на производстве, в том числе и смертельные. Поэтому найти новые формы воздействия на ситуацию очень важно. Проведение такого конкурса способствует развитию синергии», — отметил председатель первичной профсоюзной организации группы ММК Борис Семенов.
Лучшим специалистом по охране труда жюри признало Рината Раимова («ММК-Метиз»), а лучшим уполномоченным стала Светлана Сысоева (магнитогорский трест «Водоканал»). Первые командные места завоевали работники «Объединенной сервисной компании» (группа ММК) Артур Максиняев и Вадим Мажитов.