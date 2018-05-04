Многодетный отец Федор Мошев из Верещагино Пермского края подал на развод со своей супругой Еленой, с которой его познакомили на ток-шоу «Мужское/Женское» на «Первом канале». Ведущий Александр Гордон отреагировал на эту новость крайне негативно.
О разводе рассказала сама Елена в очередном эфире передачи. В прошлом году 54-летний Мошев сам обратился к журналистам, чтобы те помогли ему найти жену и мать для его четверых детей, которых он воспитывает в одиночку. Редакторы программы откликнулись на его просьбу, и в итоге он выбрал в жены Елену — она переехала к нему и вышла замуж за уральца.
Теперь же Елена снова пришла в студию ток-шоу и поделилась, что брак оказался не столь крепким — Мошев постоянно критиковал новую супругу и не был настроен на серьезные отношения. К тому же он переписывался с другой участницей прошлогоднего выпуска, которая претендовала на его сердце и до сих пор не оставляет надежды выйти за него замуж.
«Ему женщина не нужна, ему нужен источник, из которого можно питаться», — полагает приглашенный эксперт передачи Эмиль Авак. Непостоянство Федора Мошева возмутило даже Александра Гордона. «У нас есть устойчивое ощущение, что нас использовали. Нас сделал один человек — Федор Мошев», — сказал он и в конце выпуска отказался пожать руку многодетному отцу.