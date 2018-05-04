11:42 04 мая 2018 6

За старшего в регионе остался первый заместитель Комаровой Геннадий Бухтин Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Губернатор Югры Наталья Комарова покинула ХМАО и уехала в очередную таинственную поездку за пределы региона. Руководить округом остался исполняющий обязанности губернатора первый заместитель Комаровой Геннадий Бухтин. Об этом 4 мая «URA.RU» сообщил источник в аппарате губернатора.

По словам собеседника, губернатор улетел из ХМАО сразу после празднования первого мая, а вернется только восьмого, в канун Дня Победы. Также источник агентства добавил, что вся информация о графике губернатора тщательно скрывается советниками и секретарями Комаровой и даже вице-губернаторы не осведомлены о деталях таинственной поездки.

В департаменте общественных и внешних связей официально подтвердили отсутствие губернатора в регионе, но традиционно отказались от детальных комментариев. «Наталья Комарова находится в рабочей поездке, в графике главы региона нет публичных мероприятий с участием представителей СМИ», — говорится в сообщении депсвязей.

Стоит отметить, что Геннадий Бухтин исполняет обязанности не только губернатора, но и еще одного первого заместителя Алексея Шипилова, который находится в отпуске. Напомним, с начала 2018 года Комарова уже неоднократно покидала ХМАО для поездок в Москву, подробности которых тщательно скрывались региональным правительством.