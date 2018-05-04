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04 мая 2018
11:48  04 мая 2018 3

Тарасова жестко прошлась по нашумевшей драме «Лед». «Не люблю этот фильм и даже фильмом его не считаю»

Заседание Олимпийского Комитета России по принятию решения о допуске олимпийской сборной РФ на 23 Олимпийские игры в Пхенчхане. Москва, тарасова татьяна
Свое заявление заслуженный тренер СССР сделал во время съемок очередного выпуска шоу «Ледниковый период. Дети»Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Прославленный тренер Татьяна Тарасова жестко высказалась о сюжете отечественной спортивной драмы «Лед». Она призналась, что ни разу не смогла досмотреть фильм до конца.

Свою позицию Тарасова высказала во время съемок выпуска шоу «Ледниковый период. Дети», который выйдет в эфире «Первого канала» 6 мая. После выступления пары под музыку из фильма «Лед» ведущая шоу Евгения Медведева уточнила, смотрели ли участники проекта знаменитую картину. Дети ответили утвердительно, отметив, что смотрели фильм трижды. Ведущая удивилась и призналась, что сама картину еще не смотрела. На слова Евгении Медведевой отреагировал председатель жюри шоу Татьяна Тарасова. «Не люблю этот фильм, и даже фильмом его не считаю. Четыре раза я пыталась его посмотреть и ни разу не досмотрела до конца!» — цитирует «Экспресс-газета» Тарасову.

Стоит отметить, что в анонсе выпуска 6 мая этого момента нет. Неизвестно, будет ли вырезано данное высказывание прославленного специалиста, критикующего отечественную спортивную драму. Судя по кадрам анонсирующего ролика, менять композицию, под которую ребята исполняли номер, не стали.

Ранее Татьяна Тарасова приняла участие во всероссийском социальном проекте «Дети на льду. Звезды», который был направлен на развитие и популяризацию фигурного катания, напоминает портал «Утро.ру». Прославленный специалист возглавил состав жюри конкурса.

Павел Маркуш
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