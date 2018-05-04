Пограничники Крыма объяснили досмотр следующих на Украину судов

Сотрудники ФСБ России объяснили проверки иностранных морских судов в Керченском проливе требованиями безопасности. Пограничники не исключили возможных провокаций в зоне строительства Крымского моста.
УФСБ России по Республике Крым в ответ на высказанное Украиной недовольство заявило, что остановка и проверка судов полностью соответствует международному морскому праву. Пограничники уточнили, что работают в штатном режиме: предотвращают попытки проникновения в страну незаконных мигрантов и контрабандистов, а также лиц, причастных к международным террористическим и экстремистским организациям, пишет argumenti.ru.
«Главная задача в том, чтобы обеспечить безопасность мореплавания, а также строительство Крымского моста», — заявили в крымском управлении ФСБ. При этом во время досмотров кораблей крымские пограничники предупреждают иностранных моряков о возможных провокациях со стороны Украины в Азовском море.