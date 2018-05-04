Военный атташе подглядывал за коллегами в туалете посольства

Мужчина установил в туалете скрытую камеру (архивное фото)
Военного атташе коммодора ВМС Альфреда Китинга, который ранее работал в посольстве Новой Зеландии в США, судят за установку скрытой камеры в туалете диппредставительства. Ее обнаружили в июле прошлого года.
Изначально Китинга заподозрили в шпионаже, пишет Life.ru. Однако расследование позволило выяснить, что 58-летний мужчина не собирался таким образом фиксировать и передавать другим странам какую-либо информацию. Оказалось, что он делал снимки интимного характера.
После скандала Альфред Китинг ушел в отставку и уехал в Новую Зеландию. Ему может грозить лишение свободы на срок до полутора лет. При этом он просил суд не раскрывать его имени при освещении процесса, на что инстанция ответила отказом.