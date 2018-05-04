Смешной случай произошел во время пресс-конференции украинского певца — участника «Евровидения». Певец Melovin, он же 21-летний Константин Бочаров, представляющий Украину на конкурсе «Евровидение», во время пресс-конференции воспользовался услугами переводчика с русского на украинский язык. Парень попытался говорить на украинском языке, но из-за небогатого словарного запаса вскоре замолк.
По решению украинских властей их участнику «Евровидения» запретили разговаривать на русском языке, а общаться, по крайней мере на людях, исключительно на украинском. Проблема в том, что украинского языка Константин Бочаров толком не знает. Его познаний хватило на то, чтобы бодро начать заготовленную речь, а при попытке ответить на вопросы журналистов молодой человек на русском говорил переводчице фразы, которые хочет произнести. А она ему подсказывала, как это будет звучать по-украински.