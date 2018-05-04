Главный шахматист России назвал ХМАО самым успешным регионом

Президент Российской шахматной федерации (РШФ), старший тренер мужской сборной РФ Андрей Филатов заявил, что Югра — самый успешный в стране регион по развитию шахмат. Об этом «URA.RU» сообщили в национальной шахматной федерации.
Сейчас в РШФ готовят специальную аналитику, по итогам которой федерация планирует развивать шахматы в тех регионах, где наблюдаются проблемы. Югру всем остальным субъектам ставят в пример. «Наш самый успешный регион — это Ханты-Мансийский автономный округ. В ХМАО есть первая в России шахматная академия, там проходит много международных соревнований. Например, в этом году там состоится чемпионат мира среди женщин, в 2019 году — Кубок мира, потом — Олимпиада», — отметил президент РШФ Андрей Филатов.
Как ранее сообщало «URA.RU», с 2016 года в школах Югры введены уроки шахмат. Этот вид спорта преподают и в некоторых детских садах округа. По оценке окружного правительства, шахматами в ХМАО занимаются порядка 20 тысяч детей и подростков. Ранее в регионе уже проходили всероссийские и международные турниры. Сейчас Ханты-Мансийск готовится к Всемирной шахматной олимпиаде, она состоится в 2020 году.