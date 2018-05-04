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Главные новости Курганской области
14:21  04 мая 2018 0

«Дождь в подъезде» сняли на видео жители курганской многоэтажки

Город после дождя. Курган
Улицы Кургана вновь оказались под водой, как и подъезды домовФото: Игорь Меркулов © URA.RU

Сильный дождь, прошедший в Кургане в пятницу, 4 мая, принес жителям города немало неприятных сюрпризов. Так, в многоквартирном доме по улице Бурова-Петрова, 96, оказался затоплен один из подъездов. Видеозапись с потопом выложил в интернете житель многоэтажки, и она быстро распространилась по городским пабликам в соцсетях.

Видео вызвало бурю среди пользователей. «Аквапарк», — коротко комментирует один из них. «Вы уверены, что крыша есть?» — шутит пользовательница по имени Надежда. Многие интересуются, что в это время происходит в квартирах. «Стояки нужно чистить — вот и все, видно же, что забило», — поясняет Виталий, еще один участник обсуждения.

Ливневая труба, проходящая через подъезд, действительно оказалась забита и поэтому не справилась с большим напором. Об этом сообщили «URA.RU» в управляющей организации «Новая Волна Курган», обслуживающей данный жилой дом. По словам диспетчера, жильцы дома сообщали о потопе, их заявка принята в работу. В ближайшее время аварийная ситуация будет устранена.

Город после дождя. Курган
Ливневая канализация едва справляется с потоками воды
Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

В очередной раз не справились с сильным дождем и ливневые канализации на улицах областного центра. В результате на дорогах и тротуарах образовались огромные лужи. По словам пешеходов, наибольшие сложности возникают при переходе проезжей части, а также во дворах.

По информации синоптиков, дождливая погода в Зауралье сохранится и в субботу, 5 мая. Ночью температура воздуха может опуститься ниже нуля градусов, возможен мокрый снег.

Станислав Достовалов
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