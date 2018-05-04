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13:32  04 мая 2018 0

В правительственном департаменте ХМАО — новый человек. Раньше он работал под началом Шойгу

Назначенный руководитель возглавлял управление МЧС Республики ХакасияФОТО: «ГУ МЧС» во «ВКонтакте»

В правительстве ХМАО произошли кадровые перестановки. Временно исполняющим обязанности директора югорского департамента гражданской защиты назначен выходец из МЧС — Александр Некрасов. Об этом 4 мая «URA.RU» сообщили в департаменте общественных и внешних связей Югры.

Стоит отметить, что уроженец Перми Александр Некрасов проработал в управлении МЧС по ХМАО-Югре около 13 лет, после чего возглавил управление МЧС в республике Хакасия, где проработал около года. На своем новом посту он сменил бывшего заместителя директора департамента Ярослава Чубарова, который исполнял обязанности руководителя организации с 2016 года, после увольнения бывшего директора Сергея Третьякова.

Как сообщает источник агентства в югорском «Белом доме», в ближайшее время должен решиться вопрос о назначении Некрасова на должность директора департамента, однако произойдет это не ранее чем через четыре месяца испытательного срока. Получить комментарий самого Александра Некрасова на момент публикации материала не удалось. Телефон руководителя департамента недоступен для звонков журналистов.

Игорь Волосин
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