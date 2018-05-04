Папа римский решил продать свой «Ламборджини»

Папа римский Франциск выставляет на продажу свой единственный суперкар Lamborghini Huracan. Новый обладатель машины станет известен 12 мая по итогам аукциона Sotheby’s.
Автомобиль был подарен Франциску итальянской компанией Lamborghini в ноябре прошлого года, сообщает портал Life.ru. По словам понтифика, никто так и не использовал суперкар, поэтому продаваться машина будет фактически без пробега, но зато с автографом Франциска на переднем капоте.
Интересно, что деньги от продажи авто пойдут на несколько благотворительных проектов. Так, один из них связан с восстановлением жилых домов иракских христиан, проживавших в районе, в 2014 году занятом боевиками запрещенного в России «Исламского государства». Другой проект предусматривает помощь женщинам — жертвам торговцев людьми — и бывшим проституткам.