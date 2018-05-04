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04 мая 2018
15:31  04 мая 2018 3

Молодежь массово вступает в «Бессмертный полк». «Людям важна героическая история страны»

Акция
Ряды «Бессмертного полка» ширятся в первую очередь за счет молодежиФото: Владимир Андреев © URA.RU

В шествии «Бессмертного полка» в День Победы, 9 мая, принимает участие все больше и больше молодежи. Об этом «URA.RU» в пятницу, 4 мая, рассказал руководитель всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы», член Общественной палаты РФ Ольга Амельченкова.

«Мы видим, что с каждым годом „Бессмертный полк“ становится все больше и больше. Важно и другое — его ряды пополняются в первую очередь за счет молодых людей. Молодежи важна история нашей страны, особенно эта героическая ее страница», — пояснила собеседница агентства. По ее словам, акция, приуроченная к 9 мая, пробуждает у многих интерес к истории своей семьи: «Люди начинают детально разбираться, копать все глубже и находить интересные факты».

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Шествие «Бессмертного полка» привлекает внимание граждан как в Москве, так и регионах
Фото: Владимир Андреев © URA.RU

По оценкам Амельченковой, в Москве в День Победы на шествие «Бессмертного полка» выйдет не менее миллиона человек: «Кроме того, акция становится все более популярной в регионах — люди активно присоединяются к народному движению».

Принять участие в шествии «Бессмертного полка» может каждый желающий. Для этого не требуется регистрации, достаточно иметь плакат с фотографией своего родственника — участника Великой Отечественной войны, который можно сделать самим или на заказ. В Москве формирование колонны начнется в 13 часов, 9 мая, у стадиона «Динамо». Сам марш стартует в 15 часов. Шествие закончится на Красной площади.

Акция «Бессмертный полк» проходит с 2007 года. В первый раз в Томске местные жители в День Победы вышли на улицы города с фотопортретами своих родственников-фронтовиков. Уже в 2015 году в акции «Бессмертный полк» по всей России приняло участие уже около 12 миллионов человек. В прошлом году с фотопортретами своих родственников-ветеранов вышло в два раза больше участников — около 24 миллионов человек, а сама акция прошла уже в 50 странах мира.

Виктор Жуков
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