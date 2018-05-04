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04 мая 2018
Главные новости Москвы
15:38  04 мая 2018 1

Киев пожаловался на Росавиацию из-за самолетов, построенных на Украине

Споттинг: аэропорт. Клипарт. Екатеринбург, ан-124-100, самолет руслан, боинг737
Российское ведомство выдает разрешение на эксплуатацию лайнеров без привлечения украинского концернаФото: Владимир Жабриков © URA.RU

Государственная авиационная служба Украины пожаловалась в Международную организацию гражданской авиации (ICAO) на Росавиацию. Российское ведомство давало разрешения на полеты самолетов, построенных на Украине, без привлечения специалистов концерна «Антонов».

«Госавиаслужба Украины направила в ICAO жалобу на Росавиацию, которая одобряет эксплуатацию самолётов разработки концерна „Антонов“ с нарушением процедур», — пишет RT. По данным издания, Киев недоволен тем, что российские власти разрешали полеты самолетов Ан-24, Ан-26, Ан-74 и Ан-124-100 «Руслан» без привлечения концерна к этой работе. Украинская сторона ссылается на практику времен СССР. Тогда для продления летной годности лайнера обязательно было участие конструкторского бюро. В связи с этим Киев настаивает на том, что Россия создала опасный прецедент, который угрожает жизни, здоровью, экологии и инфраструктуре тех стран, где эксплуатируются эти самолеты «Ан».

По мнению директора Центра стратегического анализа Института инновационного развития Андрея Иванова, речь в украинской претензии идет о лайнерах, которые не массово используются в провинции. «Давно российской стороне можно было передать все права и отказаться от сложной процедуры лицензирования и проверок между не совсем дружественными ныне странами. Сейчас Украина вспомнила о самолетах, потому что кончились другие поводы», — цитирует «Федеральное агентство новостей» эксперта. По его мнению, ранее Россию обвиняли в агрессии и оккупации территорий, теперь «добрались до самолетов».

Иван Шестак
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