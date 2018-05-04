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04 мая 2018
Главные новости Москвы
16:24  04 мая 2018 0

Украинцев арестовали за рыбную ловлю у берегов Крыма

Собский рыборазводный завод. Поселок Харп. Приуральский район ЯНАО, рыба, мальки
Изъято несколько км сетейФото: Александр Мамаев © URA.RU
новость из сюжета:
Крым вернулся в состав России
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Крымские пограничники задержали украинское рыболовецкое судно, которое вылавливало камбалу у западного берега Крыма в Черном море. Об этом заявили в пресс-службе пограничного управления ФСБ.

«4 мая западнее мыса Тарханкут в акватории Чёрного моря пограничным сторожевым кораблём „Аметист“ задержано украинское рыболовецкое судно „ЯМК-0041“ (порт приписки — город Очаков, Украина), осуществлявшее незаконный промысел камбалы-калкана сетными орудиями лова в исключительной экономической зоне Российской Федерации», — приводит RT текст сообщения.

Пятерых украинцев — экипаж судна — доставили в Крым для процессуальных действий. У них было изъято несколько километров сетей.

Досмотр судов, идущих через Керченский пролив, — нормальная практика, считает сенатор от Крыма Сергей Цеков. По его мнению, пограничники должны работать очень тщательно, пишет «Национальная служба новостей». Ранее УФСБ России по Республике Крым объяснило строгие правила досмотра. Они обусловлены соображениями безопасности, в том числе эти меры пресекают незаконную миграцию, контрабанду и проникновение на территорию РФ экстремистских организаций.

Семен Гринберг
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