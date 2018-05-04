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04 мая 2018
16:28  04 мая 2018 0

Для северян предложили снизить налоги, чтобы остановить бегство бизнеса

Научная конференция
На экспертном совете также предложили снизить страховые взносы для предпринимателейФото: Андрей Загумённов © URA.RU

Представители Торгово-промышленной палаты России предлагают снизить налоги для предпринимателей, работающих в северных регионах. По мнению экспертов, эта инициатива поможет остановить отток малого и среднего бизнеса с арктических территорий, одновременно улучшив инвестиционную привлекательность русской Арктики. Это предложение было выдвинуто на экспертном совете по вопросам законодательного обеспечения развития районов Крайнего Севера, приравненных к ним местностей, районов Дальнего Востока. Мероприятие состоялось в Архангельске.

По словам директора департамента развития торгово-промышленных палат ТПП РФ Дмитрия Кузьмина, вести и развивать бизнес на Севере часто нерентабельно из-за необходимости соответствовать нынешним законам — оплачивать сотрудникам дополнительные отпуска, а также выполнять социальные обязательства, связанные с северными льготами, пишет «Российская газета». «Мы предлагаем законодательно закрепить возможность уменьшения налогооблагаемой базы на величину расходов по выполнению социальных обязательств», — уточнил Кузьмин.

Во время экспертного совета спикеры мероприятия также предположили убрать или снизить отчисления во внебюджетные фонды с северных надбавок и коэффициентов. Кроме того, выдвинули предложение снизить страховые взносы для бизнеса на северных территориях до семи-восьми процентов.

Ожидается, что согласованные предложения, выдвинутые на экспертном совете, будут рассмотрены на одном из заседаний в Госдуме РФ. Итоги совета также будут рассмотрены на ближайшем заседании госкомиссии по вопросам развития Арктики. Ранее Конституционный суд России вернул жителям арктических территорий надбавки сверх минимального размера оплаты труда (МРОТ). Решение Верховного суда от 2016 года признали неконституционным, так как оно привело к поглощению МРОТ районных коэффициентов и процентных надбавок за работу в особых климатических условиях.

Иван Шестак
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