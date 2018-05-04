Друг звезды «Последнего героя» рассказал о последних месяцах до его исчезновения

17:46 04 мая 2018 0

Сакин занимался комедийным фильмом, как вдруг уехал из Москвы Фото: Сережа Спайкер, «ВК»

Юрий Будников, товарищ скончавшегося писателя Сергея Сакина, известного под псевдонимом Спайкер, рассказал о последних месяцах жизни журналиста. Будников узнал об исчезновении Сакина только через пару месяцев.

Будников вместе с Сакиным готовили комедийный фильм, когда последний перебрался в Ярославль и начал заниматься поставками свежего мяса. Когда Будников узнал о пропаже друга, в январе 2018 года, то вместе с девушкой журналиста Татьяной создал ролик для ускорения поисков, передает «РЕН ТВ».

Актер Андрей Чадов также поделился воспоминаниями о последней встрече со Спайкером, которая состоялась под Сочи в центре реабилитации наркоманов примерно четыре года назад. По словам артиста, он очень удивился, так как не сразу узнал Сакина, представившегося наркоманом в кругу других зависимых.

Напомним, тело Сакина, пропавшего без вести в ноябре 2017 года, нашли в 50 метрах от того места, где он в последний раз был зафиксирован камерами наблюдения. Это было на пути из города Мышкин в Москву. По предварительным данным, внешних признаков насильственной смерти на теле писателя не было, писало «URA.RU».