Лидер ЛДПР Владимир Жириновский прокомментировал предложение пользователя сети поднять россиянам зарплаты и пенсии до уровня доходов депутатов, если народные избранники не хотят снижать себе заработки. Он считает, что если весь фонд зарплаты депутатов разделить на 110 млн работающих, то они получат «надбавку в два рубля в месяц, не больше».
«Во всем мире депутаты получают больше, чем депутаты России, — цитирует Жириновского РИА «Новости». По его словам, если зарплату депутатам снизить, то депутатский корпус обновится и будет состоять из людей, не имеющих высокий уровень образования и знаний. В пример лидер фракции привел каменщиков и водителей. «И то они больше получают, чем 30 тысяч», — подчеркнул он. При этом Жириновский согласился с тем, что доходы россиян нужно повышать.
Ранее депутаты «Справедливой России» внесли в Госдуму законопроект, согласно которому заработная плата сенаторов и депутатов приравнивается к средней по стране — 35 тысяч рублей. Депутат Госдумы Виталий Милонов раскритиковал инициативу, писало «URA.RU». По его мнению, на такие деньги жить невозможно.