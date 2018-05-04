Экс-министр культуры Прикамья стал директором пермской школы

Экс-глава министерства культуры Прикамья Игорь Гладнев стал директором пермской школы №41. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на представителей приемной руководителя учебного заведения.
Школа находится в Свердловском районе Перми, в микрорайоне Краснова, до Гладнева ее возглавлял Сергей Важенин. Отмечается, что новый директор школы слыл одним из самых неоднозначных чиновников правительства губернатора Виктора Басаргина. Запомнился экс-министр конфликтами с руководителями пермских театров — прежде всего с Теодором Курентзисом и Борисом Мильграмом.
Как передавало «URA.RU», в начале прошлого года Гладнев трудоустроился в Российское военно-историческое общество. Он возглавлял там пермское отделение и собирался открыть офис общества в центре Перми. Выйдя из состава краевого правительства, он оставил на сайте краевого минкульта прощальное письмо, в котором попросил прощения у всех, кого «вольно или невольно обидел или проявил невнимание».