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18:54  04 мая 2018 0

Экс-министр культуры Прикамья стал директором пермской школы

2014-03-20 Транзитная зона PERMM, гладнев игорь
Гладнев возглавил среднюю общеобразовательную школу в ПермиФото: Алексей Гущин © URA.RU

Экс-глава министерства культуры Прикамья Игорь Гладнев стал директором пермской школы №41. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на представителей приемной руководителя учебного заведения.

Школа находится в Свердловском районе Перми, в микрорайоне Краснова, до Гладнева ее возглавлял Сергей Важенин. Отмечается, что новый директор школы слыл одним из самых неоднозначных чиновников правительства губернатора Виктора Басаргина. Запомнился экс-министр конфликтами с руководителями пермских театров — прежде всего с Теодором Курентзисом и Борисом Мильграмом.

Как передавало «URA.RU», в начале прошлого года Гладнев трудоустроился в Российское военно-историческое общество. Он возглавлял там пермское отделение и собирался открыть офис общества в центре Перми. Выйдя из состава краевого правительства, он оставил на сайте краевого минкульта прощальное письмо, в котором попросил прощения у всех, кого «вольно или невольно обидел или проявил невнимание».

Ксения Томашова
© Служба новостей «URA.RU»
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