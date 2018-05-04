В России готовят глобальную реформу техосмотра

19:22 04 мая 2018 1

Реформу дорабатывают в правительстве с прошлого года Фото: Александр Константинов © URA.RU

Власти готовят масштабную реформу техосмотра (ТО) — соответствующий законопроект был подготовлен Минэкономразвития и направлен в правительство РФ еще в 2017 году. Одновременно с этим в законодательство вносят поправки, которые изменяют процедуру технического осмотра автомобильного транспорта.

С помощью глобальной реформы в правительстве планируют ограничить операторов техосмотра в торговле диагностическими картами и внесении информации в базу данных о не прошедших ТО машинах. Также может вернуться штраф для водителей, которые ездят на авто, не прошедших проверку. В настоящее время законопроект дорабатывается в Белом доме, передает «Коммерсант».

Одновременно с этим в силу вступают другие поправки. Так, 4 мая власти утвердили правило, согласно которому диагностическая карта выдается владельцу автомобиля в любом случае. Если машина не соответствует нормам безопасности, в карте ставится соответствующая отметка. Кроме того, из закона о ТО полностью исчезли все упоминания талона техосмотра, выведенного из оборота еще в 2011 году.

Также в феврале этого года приняли другие правила прохождения ТО. Теперь, например, запрещается эксплуатировать машину при повреждениях и дефектах усилителя руля, использовать бесцветные или окрашенные оптические детали и тонировать фары, снимать предусмотренные конструкцией стеклоочистители и стеклоомыватели, писала «Национальная служба новостей».