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Главные новости Пермского края
19:32  04 мая 2018 0

Для новой пермской дороги за 2 миллиарда рублей взорвали горы

Пресс-тур на строящийся участок Екатеринбургской кольцевой автодороги (ЕКАД). Екатеринбург, строительство дороги, новая дорога, екад
Общая стоимость проекта объездной дороги — 2,2 млрд рублейФото: Анна Майорова © URA.RU

Плановая проверка строительства объездной дороги вокруг города Чусовой в Пермском крае показала, что работы на объекте ведутся с опережением графика. В то же время, по словам руководителя КГБУ «Управление автомобильных дорог и транспорта Пермского края» Михаила Бажукова, лабораторные проверки качества дорожного полотна проходят еженедельно и не вызывают нареканий.

«Работы ведутся по технологии и без нарушений. Это подтверждают и заключения комиссии Росавтодора. Неделю специалисты ведомства обследовали строящийся объект: изучали документацию, технологические процессы», — пояснил Бажуков. По его данным, никаких замечаний со стороны проверяющих органов не было. Об этом сообщает департамент пресс-службы Администрации губернатора Пермского края.

По данным краевого министерства транспорта, для строительства нынешнего участка дороги пригласили компанию «Техновзрыв», которая специализируется на взрывных работах. На этом отрезке, по словам специалистов, сложная геология. «Будущая дорога „пробирается“ через горы, даже тяжелая техника не в силах здесь справиться», — уточнил министр транспорта Николай Уханов. В свою очередь руководитель «Техновзрыва» пояснил: «При подготовке к последнему подрыву было пробурено 480 скважин, они заряжаются взрывчатым материалом промышленного назначения. Для взрыва потребовалось около 20 тонн взрывчатки, взорвано около 20 тысяч кубометров породы».

Глава Прикамья Максим Решетников отметил значимость объездной вокруг Чусового. По его словам, дорога соединится с трассой Кунгур-Екатеринбург. Это позволит открыть транспортный коридор Москва-Казань-Пермь-Ханты-Мансийск-Сургут-Томск. При этом весь транзит будет проходить вокруг города. Это снизит нагрузку на городскую инфраструктуру и улучшит экологию. Отметим, что прокладывание дороги началось в феврале 2017 года. Подрядчик, ЗАО «Уралмостострой», обещает сдать объект в октябре 2019 года. Общая стоимость проекта — 2,2 млрд рублей. Финансирование ведется из федерального и краевого бюджетов. В 2018 году из федерального бюджета на дорогу вокруг Чусового потратят 150 млн рублей.

Иван Шестак
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