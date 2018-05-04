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Главные новости Пермского края
20:18  04 мая 2018 0

В Прикамье руководителей кирпичного завода заставят заплатить за банкротство

Новый строящийся корпус Свердловской филармонии. Екатеринбург, ремонт, застройка, кирпичи
Кредиторы хотят вернуть 434 млн рублейФото: Анна Майорова © URA.RU

Двух руководителей ОАО «Новолядовский кирпичный завод» Евгения Охливанкина и Михаила Донченкова привлекут к ответственности за банкротство предприятия. Такое заявление в Арбитражный суд подал конкурсный управляющий завода Илья Родюшкин.

Конкурсный управляющий напоминает, что еще в 2013 году учредитель завода Евгений Охливанкин поручился за компанию ООО «Техстройпроект» перед чувашским региональным филиалом ОАО «Россельхозбанк» за кредит в 299,9 млн рублей. А гендиректор кирпичного завода Михаил Донченков подписал этот документ. Однако долг так и остался непогашенным, что привело к банкротству ООО «Новолядовский кирпичный завод» как поручителя.

«Новолядовский кирпичный завод» создан после банкротства завода «Керамос», который работал с 1993 года и ушел с рынка в 2008 году. В 2011 году на заводе провели реконструкцию. С новым юрлицом фирма проработала до 2013 года (а до 2014 года сдавала площади фирме «Пермская керамика»). Компания производила облицовочный керамический кирпич, имела собственный карьер для добычи глины. В конце прошлого года завод признали банкротом. Требования кредиторов к предприятию составляют 434 млн рублей, в то время как балансовая стоимость завода на конец 2016 года — 114 млн. Восстановить платёжеспособность должника невозможно, говорится в отчете управляющего.

Максим Ишматов
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