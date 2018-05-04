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04 мая 2018
03 мая 2018
Главные новости Свердловской области
20:35  04 мая 2018 0

Бывший главный военный судья УрФО пошел на повышение

Егоров пойдет на повышение в другой регионФото: сайт Уральского окружного военного суда

Экс-председателя Уральского окружного военного суда генерал-майора юстиции Константина Егорова в скором времени могут повысить. В настоящее время его кандидатура на должность главы Кировского областного суда согласовывается в Москве.

Аттестация судьи намечается в мае, передает «АиФ-Урал» со ссылкой на собственные источники. По информации издания, в случае положительного решения Егоров может повести за собой несколько действующих сотрудников из Уральского окружного военного суда и сделать их заместителями.

Константин Егоров возглавлял Уральский окружной военный суд 12 лет, с 2005 по 2017 годы. 7 ноября прошлого года, по окончании назначенного шестилетнего срока, он покинул пост. Генерал-майор юстиции написал заявление об отставке по собственному желанию, но остался работать в составе суда.

Ксения Томашова
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