Бывший главный военный судья УрФО пошел на повышение

Экс-председателя Уральского окружного военного суда генерал-майора юстиции Константина Егорова в скором времени могут повысить. В настоящее время его кандидатура на должность главы Кировского областного суда согласовывается в Москве.
Аттестация судьи намечается в мае, передает «АиФ-Урал» со ссылкой на собственные источники. По информации издания, в случае положительного решения Егоров может повести за собой несколько действующих сотрудников из Уральского окружного военного суда и сделать их заместителями.
Константин Егоров возглавлял Уральский окружной военный суд 12 лет, с 2005 по 2017 годы. 7 ноября прошлого года, по окончании назначенного шестилетнего срока, он покинул пост. Генерал-майор юстиции написал заявление об отставке по собственному желанию, но остался работать в составе суда.