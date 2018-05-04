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Главные новости Пермского края
20:30  04 мая 2018 0

Пермский кондуктор набросилась на пассажира из-за сквозняка. «Я тебе сейчас морду набью, урод». ВИДЕО

Пропускной пункт завода «Искра-Авигаз». Пермь, автобус, пассажиры
Мирным путем уладить вопрос проветривания не получилосьФото: Анастасия Яковлева © URA.RU (архивное фото)

Кондуктор пермского автобуса угрожала ударить пассажира из-за открытой форточки. Неадекватное поведение женщины парень снял на видео и выложил в интернет.

Пассажир уверяет, что он открыл окно, а кондуктор закрыла его и начала хамить. «Я не поняла, ты что, в игрушки играешь что ли? Я тебе сейчас морду набью, урод тупой. Ты у меня вылезешь сейчас», — говорит сотрудница городского общественного транспорта. После неудачной поездки пассажир написал на женщину заявление в полицию. В ГУ МВД по Пермскому краю порталу Progorod сообщили, что проводят проверку по данному факту.

Позже сама кондуктор рассказала свою версию произошедшего. По ее словам, пассажир специально изводил ее. «Я работаю с 1999-го года и всегда внимательно отношусь к пассажирам. Но, к сожалению, всем не угодишь, — говорит кондуктор. — Я соглашусь, что неправильно поступила, но пассажир просто издевался надо мной», — пояснила она журналистам. В компании-перевозчике отметили, что поведение обоих участников конфликта было неадекватным.

Семен Гринберг
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