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04 мая 2018
Главные новости Москвы
20:59  04 мая 2018 0

Власти Москвы призывали не ходить на незаконную акцию Навального 5 мая. «Это провокация и полная безответственность»

Всероссийская забастовка избирателей. Митинг сторонников Алексея Навального. Екатеринбург , плакаты, акция протеста, флаги россии, лозунги, агитация, забастовка, митинг навального, забастовка избирателей
Столичная прокуратура вынесла предупреждение организаторам акцииФото: Анна Майорова © URA.RU

Власти столицы России призывают москвичей не участвовать в несанкционированной акции блогера Алексея Навального на Тверской улице, которая запланирована на 5 мая. Об этом сообщил глава столичного департамента региональной безопасности Владимир Черников.

«Прокуратура вынесла предупреждение организаторам. Эта акция считается абсолютно незаконной, поэтому дальше вопрос остается в плоскости правоохранительных органов и принятия ими необходимых мер», — цитирует РИА «Новости» Черникова. По его словам, полиция в своей работе будет руководствоваться решением прокуратуры, а любое участие в этом мероприятии будет расцениваться как незаконное. «Мы считаем это провокацией и полной безответственностью. Завтра праздничный день, проходит немало мероприятий, в том числе, на Тверской улице», — приводит «Интерфакс» слова Черникова.

Отмечается, что администрация Москвы согласовала акцию 5 мая на проспекте Академика Сахарова с числом участников до 15 тысяч человек. Однако Алексей Навальный призвал людей на несанкционированное шествие по Тверской улице.

Столичная прокуратура предупредила блогера о недопустимости нарушений закона при проведении акций. «Как организация несогласованного публичного мероприятия, так и участие в нем влечет за собой установленную законодательством Российской Федерации ответственность», — напомнили в прокуратуре.

Ранее в пресс-службе ГУ МВД России по Москве сообщили, что правоохранители намерены пресекать любые нарушения общественного порядка во время майских праздников. В свою очередь активисты движения Je suis maidan предупредили желающих посетить незаконные акции, что анонимными им остаться не удастся.

Иван Шестак
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