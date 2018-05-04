Медведь разорвал таксиста во время селфи

21:38 04 мая 2018 0

Инцидент произошел в индийском штате Орисса Фото: pixabay.com

В индийском штате Орисса водитель такси обнаружил на обочине дороги раненого медведя-губача. Попытка сделать совместную фотографию на память закончилась трагично. Животное насмерть задрало человека.

По предварительным данным, шофер вез гостей со свадьбы, когда рядом с дорогой заметил истекающего кровью медведя. Мужчина захотел сделать с животным селфи. Когда шофер подошел к хищнику на достаточно близкое расстояние, медведь схватил мужчину, прижал к земле и задрал насмерть. За разворачивающейся трагедией из салона автомобиля наблюдали пассажиры таксиста. На помощь мужчине никто не пришел. Когда очевидцы вызвали полицейских и медиков, шофер был мертв, пишет сайт «Подмосковье сегодня».

В марте белый медведь напугал вахтовиков поселка Сабетта на берегу Обской губы в Карском море. Хищное животное неожиданно появилось в вагоне-городке. Медведь прошел по поселку, время от времени пытаясь войти в какой-нибудь вагончик. Хищника прогнал один из рабочих, который, громко крича, вышел на улицу с лопатой наперевес.