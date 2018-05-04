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04 мая 2018
22:17  04 мая 2018 4

Макаревич объяснил «бегство» из России в День Победы

Концерт Андрея Макаревича в Ельцин Центре. Екатеринбург, макаревич андрей
Фронтмен известной группы не планирует участвовать в публичных патриотических акцияхФото: Владимир Жабриков © URA.RU

Лидер музыкальной группы «Машина времени» Андрей Макаревич уедет из России на время празднования Дня Победы. Певец пояснил свое отсутствие на родине в знаменательную для страны дату командировкой, совмещенной с путешествием.

«В акции принимать участие не буду. В основном, это с работой связано. Отчасти путешествие. Я сейчас еду в Тбилиси. Оттуда я еду в Ирландию, так что я вернусь уже после праздников», — цитирует музыканта «Национальная служба новостей».

Ранее «URA.RU» сообщало, что Макаревич после завершения голосования на выборах президента РФ 18 марта назвал россиян «злобными дебилами». Также исполнитель считает, что граждане нашей страны заслужили лечение корой дуба и боярышником, так как сами позволили депутатам и сенаторам высказываться подобным образом.

Ксения Томашова
© Служба новостей «URA.RU»
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