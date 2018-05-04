В Металлургическом районе Челябинска школьник упал с недостроенного здания, которое стоит на улице Мира. По словам очевидцев, он сорвался с карниза между первым и вторым этажами. На место оперативно прибыли скорая помощь и полиция.
Ребенок гулял с друзьями и случайно упал, пишет 74.ru со ссылкой на региональное ГУ МВД. Полученные в результате падения травмы, по предварительной информации, не угрожают жизни мальчика. Местные жители рассказали, что школьники регулярно лазают по недострою, ограждения которого давно растащили на металлолом.
Ранее «URA.RU» сообщало, что в городе Сатка Челябинской области на заброшенной стройке погибла школьница. Девочка сорвалась с пятиметровой высоты и упала вместе с подпиленной конструкцией.