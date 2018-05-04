Тюменец сорвал многомиллионный джекпот

Выигрыш стал рекордом в 2018 году
Житель Тюмени выиграл в лотерее 4,4 млн рублей. Это является рекордной суммой в текущем году.
Абсолютным рекордом в городе по-прежнему остается выигрыш 2017 года, когда счастливчику досталось 38,7 млн рублей, уточняет пресс-служба распространителя государственных лотерей «Столото». За два прошедших года девять тюменцев стали миллионерами после покупки лотерейных билетов.
Ранее сообщалось, что пенсионерка из Воронежской области, выигравшая полмиллиарда рублей, избегает людей. Об этом рассказали ее односельчане, указав, что семья перестала появляться в местных магазинах и почти не общается с соседями.