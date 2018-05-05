МВД выступило с заявлением после скандала вокруг «блатного» лейтенанта на BMW

00:33 05 мая 2018 0

Девушка не является сотрудником полиции Фото: скриншот видеозаписи

Правохранители установили личность девушки, которая опубликовала видео, на котором она едет за рулем роскошного BMW в форме сотрудника полиции и поет на камеру блатные песни. Как пояснили в пресс-службе МВД, героиня ролика не работает в полиции.

«По факту опубликованного видеоролика проводится проверка, в рамках которой установлено, что она не является сотрудницей полиции. По результатам проверки ее действиям будет дана правовая оценка», — отметили в министерстве.

Как сообщает РЕН ТВ, в ближайшее время девушка будет задержана и, вероятнее всего, оштрафована за то, что надела полицейскую форму. Проступок обойдется ей от одной до полутора тысяч рублей.

Скандал, напомним, разгорелся после опубликованного в Сети видео. на котором молодая девушка в форме сотрудника полиции едет за рулем BMW и подпевает звезде шансона Любови Успенской.