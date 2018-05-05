Верховный суд отказался признавать секс беженца с 10-летним ребенком изнасилованием

02:34 05 мая 2018 0

Суд приговорил преступника всего к трем годам тюрьмы Фото: pixabay.com

В Финляндии Верховный суд отказался пересматривать уголовное дело о половом сношении 20-летнего беженца с 10-летней девочкой и, несмотря на применение физической силы, не признал это изнасилованием.

Инцидент, как пишет портал Yle, получил большой общественный резонанс после того, как обвиняемый был приговорен к трем годам тюрьмы по статье «Злостная сексуальная эксплуатация» вместо «Изнасилование при отягчающих обстоятельствах».

Более того, суд не нашел подтверждений тому, что половой акт был с применением физической силы, а ребенок был шокирован и находился в беспомощном состоянии. После этого случая депутаты местного парламента подняли вопрос корректировки уголовного кодекса.