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05 мая 2018
04 мая 2018
04:11  05 мая 2018 0

Украина потребовала от России освободить задержанных у берегов Крыма браконьеров

Крым., черное море, южный берег крыма
МИД Украины назвало задержание браконьеров нарушением международного праваФото: Владимир Жабриков © URA.RU

Министерство иностранных дел Украины потребовало освободить задержанный пограничниками экипаж рыболовецкого судна, которое вылавливало камбалу у берега Крыма в Черном море.

Украина выражает категорический протест против незаконного задержания Российской Федерацией украинского рыболовного судна «ЯМК-0041» и его экипажа вблизи Крымского побережья», — заявили в ведомстве, назвав задержание браконьеров «узурпацией суверенных дел Украины по отношению к этим акваториям», нарушением Конвенции ООН и международного права.

Ведомство потребовало «безотлагательно» освободить как само судно, так и экипаж. Пятерых человек, как напоминает RT, доставили в Крым для процессуальных действий. У них было изъято несколько километров сетей.

Сергей Демин
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