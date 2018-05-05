Украина потребовала от России освободить задержанных у берегов Крыма браконьеров

04:11 05 мая 2018 0

МИД Украины назвало задержание браконьеров нарушением международного права Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Министерство иностранных дел Украины потребовало освободить задержанный пограничниками экипаж рыболовецкого судна, которое вылавливало камбалу у берега Крыма в Черном море.

Украина выражает категорический протест против незаконного задержания Российской Федерацией украинского рыболовного судна «ЯМК-0041» и его экипажа вблизи Крымского побережья», — заявили в ведомстве, назвав задержание браконьеров «узурпацией суверенных дел Украины по отношению к этим акваториям», нарушением Конвенции ООН и международного права.

Ведомство потребовало «безотлагательно» освободить как само судно, так и экипаж. Пятерых человек, как напоминает RT, доставили в Крым для процессуальных действий. У них было изъято несколько километров сетей.